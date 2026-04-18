ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、ブルーノ・マルコット・コーチ（中央）と記念撮影する三浦璃来（右）、木原龍一組＝2月、ミラノ（共同）【ジュネーブ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、現役引退を発表した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）を長年指導したコーチのブルーノ・マルコット氏が17日、共同通信のオンライン取材に