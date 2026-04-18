東京六大学野球リーグは18日、神宮球場で第2週の1回戦2試合が行われ、早大と法大が先勝した。早大は初先発の香西が13三振を奪い、1安打完封で、東大に5―0で快勝した。法大は井上和が先制3ランを含む5打点を挙げ、立大に13―2で大勝した。