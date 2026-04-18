「阪神−中日」（１８日、甲子園球場）午後２時にプレーボールがかかったデーゲームでは、原球審がヘルメットをかぶって試合をさばいた。１６日に行われたヤクルト−ＤｅＮＡで川上拓斗審判員（３０）が左側頭部を負傷。ＮＰＢは搬送先の医療機関で緊急手術を受け、集中治療室で治療を受けていると発表した。その上で「重大な事案として受け止めており、早急に審判員の安全確保に関する対策について、関係各所と連携し、頭