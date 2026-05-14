日産自動車は昨年度の決算を発表し、最終損益が2年連続で巨額の赤字となりました。一方、今年度の最終利益は3年ぶりに黒字となる見通しです。日産が発表した昨年度の通期決算は、売上高が12兆78億円で、前の年度と比べて4.9パーセント減少しました。また、最終損益は経営再建で進める工場の削減や従業員のリストラ費用などがかさみ5330億円の赤字で、前の年度に続き、2年連続の巨額の赤字となりました。一方、今年度の最終利益は、