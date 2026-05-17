Image: NASA アポロ11号が初めて有人月面着陸を果たし、人類の歴史が変わりました。でもその頃、ゴキブリたちもまた、ちょっと変わった体験をしていたのをご存知でしょうか。なんと、月から持ち帰った岩石や土壌サンプルの一部を食べさせられていたんです。かなり妙な話に聞こえます。でも、1969年当時としては大真面目な科学実験でした。IFLSが紹介しています。月から帰った宇宙飛行士は21