6月26日に日米同時公開されるDCユニバースの新作映画『スーパーガール』の日本語吹替版予告と日本版本ビジュアルが公開。またスーパーマン／クラーク・ケント役の吹き替えを武内駿輔が続投することも発表された。 参考：スーパーマンも登場！『スーパーガール』アクション満載の本予告＆海外版本ビジュアル公開 本作は、2022年にDCスタジオの共