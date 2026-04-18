ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ビッグエアで日本女子初の金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が１８日までにＳＮＳを更新。着物姿が話題になっている。自身のインスタグラムに「園遊会貴重なお時間でした。」とつづると、１７日に行われた天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会で着用した着物姿をアップ。村瀬は濃い赤を基調とした花柄の着物に金色の帯を締めた姿