経済学者の高橋洋一氏が１８日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では飲食料品の消費減税率引き下げをめぐり、自民党が公約で掲げたゼロではなく１％を課す案が浮上していることを取り上げた。レジメーカー５社にヒアリングしたところ「０％にするにはシステム改修に１年程度」「１％への引き下げなら３か月程度に短縮可能」との回答を得たという。ＭＣの東野幸治は「このニュースを何