経済学者の高橋洋一氏が１８日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」に出演した。

番組では飲食料品の消費減税率引き下げをめぐり、自民党が公約で掲げたゼロではなく１％を課す案が浮上していることを取り上げた。レジメーカー５社にヒアリングしたところ「０％にするにはシステム改修に１年程度」「１％への引き下げなら３か月程度に短縮可能」との回答を得たという。

ＭＣの東野幸治は「このニュースを何回（聞いても）どういう意味なのか？ なんで１％やったら３か月なのか全く分からないんですけど」と疑問を呈した。

高橋氏は「私も分からないですよ」と呆れ笑い。「システムで考えると０を入れた時に起動して、１を入れたらうまくいくなんてシステムを作る人なんてまずいませんよ。税率でマイナスを入れたら、エラーが跳ね返ってくることはよくある。マイナス入れたり、０を入れるとエラーが跳ね返ってくるシステムはなくて、０か０以上を入れるというシステムで作る」と解説した。

そのうえで「これは多分、嘘です。私が聞いた時に１％引き下げだったら、こんなの数日でできるって言ってた。それから３か月延びたでしょ。簡単だって言うと段々延ばすワケ。いわゆるＺ（財務省）が裏で変なことやってるだけですよ」と述べた。