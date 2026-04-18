ユーロドルは上昇分を解消＝ＮＹ為替 ユーロドルはイランのホルムズ海峡封鎖解除を受けて1.1790ドル台から1.1849ドルまで上昇したが、その後の下げに、上昇分を解消し一時1.1780ドルを付けている。円買いの動きが広がる中で、対円でのユーロ売りなどが重石となった。 eurusd 1.1794