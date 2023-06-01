子どもが大好きなバナナ。そのまま食べるのもいいけど、ちょっとだけ手を加えて、おいしいおやつを作っちゃいましょ。あんこ&切り餅といっしょに春巻きの皮に包んで揚げれば、はい完成♪パリパリもちもちの食感がたまりませんよ。「バナナあんこ春巻き」のレシピ材料（8本分）バナナ……2本市販の粒あん……160g切り餅……1個春巻きの皮……8枚小麦粉サラダ油作り方（1）バナナを切り、のりを作るバナナは皮をむいて長さを半分