北アルプス白馬岳で行方不明になっていた愛知県の男性が救助されましたが、その後、死亡が確認されました。 【写真を見る】北アルプス白馬岳で行方不明に…愛知県田原市の40歳男性を救助も死亡確認 死亡したのは、愛知県田原市の会社員・梶原浩司さん40歳です。梶原さんは4月11日に1泊2日の予定で白馬岳方面に入山したあと、予定を過ぎても帰宅せず、行方不明になっていました。 梶原さんは17日午前、標高およそ1800メー