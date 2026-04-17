ソフトバンクは１７日のオリックス戦（みずほペイペイ）に４―１３で大敗した。先発の徐若熙投手（２５）が２回途中７失点と乱れ２敗目。あとを継いだ投手陣もピリッとせず、今季ワーストとなる１８安打１３失点を喫した。まさかの大乱調だった。先頭打者の宗への第１球、１５０キロの直球を弾かれると打球は右翼スタンドへ一直線。いきなりの一発でリズムを崩したか、連続四球もあり初回に２点を先制された。２回も太田に３ラ