NY原油はロンドン市場の９４ドル前後から９０ドル割れまで下げてＮＹ朝を迎え、アラグチ外相発言を受けて８４ドル台を付けている。 NY原油先物5 月限（WTI） 1バレル＝85.29（-9.40-9.93%）