■前にチカとコハル、後ろにあのの並びでダンス 【動画】anoとHANAの「愛晩餐」コラボ／「愛晩餐」MV ano（あの）がHANAのKOHARU（コハル）とCHIKA（チカ）と新曲「愛晩餐」にのせてダンスを踊る動画を公開した。 あのは「HANAさんっと今日一緒に番組たのしめてうれしかったよ」として動画を公開。前にチカとコハル、後ろにあのの並びで衣装姿でダンスを披露。 ファンからは「KOHARUのサラストヘアドタイプ」「CHIKAブレイ