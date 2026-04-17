能登半島の景勝地「能登金剛」を周遊する人気の遊覧船。地元の高校生が制作した観光音声ガイドが遊覧船で活用されることになり、17日、乗船会が開かれました。毎日、多くの観光客でにぎわう石川県志賀町の景勝地「能登金剛」を巡る遊覧船。17日に船内で流れていたのが…音声ガイド：「ご利用いただきありがとうございます。福浦港まで約20分間の遊覧船の音声ガイドは、志賀高校の生徒が担当します。お願いします」 地元、志賀