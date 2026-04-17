女優の上戸彩（40）が、16日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（後11・23）にVTR出演し、ワークライフバランスについて語った。12年に「EXILE」HIROと結婚。10歳長女、6歳長男、2歳次男と3人の子のママになった。子供との時間は「取るようにしていますね」と明かした。「3人、年齢差も4歳ずつ離れているので、下の子にどうしても目が行っちゃうんですよ。お姉ちゃんがやりたいことだったり、お姉ちゃんの気持ち