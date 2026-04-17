この春入学した新一年生の児童を対象とした防犯教室が、石川県小松市で17日に開かれました。日常生活にひそむ危険。子どもの安全を守るには何が必要なのかを考えます。「せ～の、たすけて～」17日、石川県小松市の小学校で行われた防犯教室。春から一人で、登下校を始めた新一年生に対し、安全意識を持ってもらおうと小松警察署が開いたものです。この日は、知らない人に連れていかれそうになったら大声で助けを求める