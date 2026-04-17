金田久美子が自身のインスタグラムを更新。遠征先の熊本でのオフのひとときやリラックスした表情を公開した。【写真】整えて仕上げは生ビール！の金田久美子（全8枚）「最近はめっきり身体を整えることにハマっています」とコメントし、コンディションを意識した日常を紹介。ハッシュタグには「デンバ」「湯らっくす」「ジム」「ハナコタ」「生ビール」などが並び、さまざまな方法で心身を整えている様子がうかがえる。投稿された