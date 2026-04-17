“整えて仕上げは生ビール！”金田久美子 サウナ&ジム後の至福の一杯に反響
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。遠征先の熊本でのオフのひとときやリラックスした表情を公開した。
【写真】整えて仕上げは生ビール！の金田久美子（全8枚）
「最近はめっきり身体を整えることにハマっています」とコメントし、コンディションを意識した日常を紹介。ハッシュタグには「デンバ」「湯らっくす」「ジム」「ハナコタ」「生ビール」などが並び、さまざまな方法で心身を整えている様子がうかがえる。投稿された写真は、ゴルフバッグの横でマスコットを手にポーズを決める姿からスタート。「ホテル着いて一番初めにすることはDENBAをセットすることです」と添え、空間に電場を発生させてコンディション調整をサポートする機器“DENBA”を取り入れていることを明かした。さらに「ずっと行きたかったところやっと行けた。幸せすぎた」とつづり、熊本にあるサウナが有名な温泉施設“湯らっくす”を訪れた様子も公開。入口前でのピースショットやポーズを決めた写真からは、念願の“聖地”を満喫する姿が伝わってくる。そのほか、ジムでのトレーニング風景やドリンクを手にした鏡越しの自撮りショット、リラックスウェアで愛犬たちと寄り添う完全オフのプライベートショットも披露。オンとオフを織り交ぜながら、日々のコンディションづくりに取り組む様子が感じられる内容となっている。そして最後は、キンと冷えた生ビールの写真で締めくくり。身体を整えたあとのご褒美ともいえる一杯が、充実した時間を象徴している。この投稿にファンからは「汗をかいた後の冷えたビールは最高に幸せですよね」「ようこそ熊本へ」「筋肉は裏切らない！」といった共感や応援の声が寄せられていた。今週は17日開幕の「KKT杯バンテリンレディス」に出場しており、熊本に滞在中の金田。試合に向けてコンディションを整えながら、現地での時間も充実させている様子だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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