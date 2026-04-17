ボートレース宮島のPR隊が17日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、21日開幕の「PG1第27回マスターズチャンピオン」をアピールした。当地では2019年以来、7年ぶりの開催となる同レース。前回覇者の森高一真や住之江周年でG1通算61度目の優勝を飾った松井繁をはじめベテランレーサーが熟練の技を武器に激突する。初日（21日）の12Rドリーム戦には池田浩二、中辻崇人、白井英治、中島孝平、守田俊介、菊地孝平が登場。22年の