ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は17日、人気のTVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションするアトラクション『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』の詳細を発表した。【写真】量多すぎ！ヒンメルのオムレツ・フェルンのパフェなどのメニュー耳元であなただけに語り掛ける“超興奮”のコースター、ストーリー・ライドは5月30〜2027年1月11日の期間限定で開催する。パ