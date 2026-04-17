USJ『葬送のフリーレン』、「ハリドリ」詳細発表【ストーリー・概要】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は17日、人気のTVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションするアトラクション『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』の詳細を発表した。
【写真】量多すぎ！ヒンメルのオムレツ・フェルンのパフェなどのメニュー
耳元であなただけに語り掛ける“超興奮”のコースター、ストーリー・ライドは5月30〜2027年1月11日の期間限定で開催する。パークでしか出会えない「葬送のフリーレン」の世界に全身でひたれる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの“超興奮・超爽快”なストーリー・ライド体験を味わえる。
【ストーリー】
あなたは近くの村まで行くため、旅の途中のフリーレン一行と偶然同じ馬車に乗り合わせることになった。夜更かしのせいで寝不足のフリーレンに眉をひそめるフェルン、シュタルクは明るく同乗者たちに挨拶していたが… 突然、馬車がフワリと浮上!!どうやら鳥の魔物の仕業のようださあ、フリーレンたちとともに、このピンチを切り抜けよう！
【概要】
■開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
■開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
■アトラクション形式：ストーリー・ライド
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）&TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment
書・紫舟
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
（C）東野圭吾／集英社
（C）CAPCOM
Universal elements and all related indicia TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
【写真】量多すぎ！ヒンメルのオムレツ・フェルンのパフェなどのメニュー
耳元であなただけに語り掛ける“超興奮”のコースター、ストーリー・ライドは5月30〜2027年1月11日の期間限定で開催する。パークでしか出会えない「葬送のフリーレン」の世界に全身でひたれる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの“超興奮・超爽快”なストーリー・ライド体験を味わえる。
あなたは近くの村まで行くため、旅の途中のフリーレン一行と偶然同じ馬車に乗り合わせることになった。夜更かしのせいで寝不足のフリーレンに眉をひそめるフェルン、シュタルクは明るく同乗者たちに挨拶していたが… 突然、馬車がフワリと浮上!!どうやら鳥の魔物の仕業のようださあ、フリーレンたちとともに、このピンチを切り抜けよう！
【概要】
■開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
■開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
■アトラクション形式：ストーリー・ライド
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）&TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
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原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
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