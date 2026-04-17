演歌歌手の藤あや子が16日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおに勧められた品を絶賛した。この日、藤は「今年誂えた藤のお着物」と切り出し、藤の花が描かれた着物姿を公開。「雅で高貴なイメージで大好きです」とつづった。続けて、収録後に帰宅すると「お取り寄せした物が届いてました」と明かし「サンドの伊達ちゃんがおすすめしてたのですぐにポチったかりんとう」と紹介。「夕飯前なので一