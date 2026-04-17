セダンからクロスオーバーSUVに進化した4代目インサイト ホンダ・インサイト｜Honda Insight ホンダ・インサイトが新型に生まれ変わって4代目となった。1999年に誕生した初代はホンダ初の量産ハイブリッドモデルで、2ドアハッチバックボディだった。2004年に登場した2代目は5ドアハッチバックに、そして2018年の3代目はセダンに姿を変えてきたが、新型では電動クロスオーバーSUVとして誕生した。新型