簡拍株式会社は、ビジュアルマクロキーボード「Ulanzi D200X Creative Deck」を4月17日（金）に発売した。価格は1万7,999円。発売記念セールとして、20％OFFの1万4,399円で販売している。 液晶キーや物理ノブなどの左手デバイス機能に、ドッキングステーション機能を備えた製品。操作部にはアイコンを表示できるLCDキー、エンコーダーノブ、物理ページ切り替えキӦ