現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」は高視聴率で、4月12日には第14回「絶対絶命！」が放送された。同回では、お市が嫁いだ浅井長政が織田信長へ謀反を起こし出陣する。お市は小谷城で心配そうに茶々を抱き長政を見送った。お市は、小豆を袋に入れて両端を糸で結び、兄の信長へ「朝倉と浅井による挟み撃ちの危険」を暗に伝えた。お城ファンたちの間ではマイナーな城も多く登場して注目を集めている。 【写真】小谷城