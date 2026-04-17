ビザ・ワールドワイド・ジャパン(Visa)が力を入れている領域に1つに、B2B決済におけるクレジットカード対応が挙げられる。世界的に見ても、日本は法人間決済においてキャッシュレス化が遅れているが、逆に言えば拡大の余地が大きいとVisaでは見ており、取り組みを強化している。4月16日には、こうしたB2B決済への取り組みに加え、DX化が遅れているという海運業界において、いち早くデジタル化とクレジットカード決済に対応したOcea