愛媛FCは17日、大木武監督の体調不良に伴う対応についてクラブ公式サイト上で報告した。愛媛のクラブ公式サイトは「このたび、愛媛FCでは大木武監督が体調不良により不在となるため、本日（4月17日（金））の明治安田J2・J3 百年構想リーグ 第11節 FC大阪vs愛媛FCは工藤直人コーチが暫定的に指揮をとることになりましたので、お知らせいたします」と発表している。大木監督は、1961年7月16日生まれの64歳。現役時代は富士通