瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇りになっています。昼過ぎ以降も曇りでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で22度、高松で24度の予想です。16日と同じくらいの気温のところが多くなります。 18日も雲が広がりやすく、明け方から夕方にかけて雨の降るところがあるでしょう。夜は次第に晴れる見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で15度、津山で13度でしょう。日中の最高気温は岡山と津山で22度、高松で21度