米ラスベガスで開催中の映画見本市「CinemaCon 2026」で、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の予告編映像が会場限定で上映されたようだ。 現地メディアの報告によると、映像ではついにロバート・ダウニー・Jr.が演じるドクター・ドゥームがマスク姿で君臨。パトリック・スチュワート再演によるX-MEN指導者プロフェッサ