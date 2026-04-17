米ラスベガスで開催中の映画見本市「CinemaCon 2026」で、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の予告編映像が会場限定で上映されたようだ。

現地メディアの報告によると、映像ではついにロバート・ダウニー・Jr.が演じるドクター・ドゥームがマスク姿で君臨。パトリック・スチュワート再演によるX-MEN指導者プロフェッサー・Xが登場したのに続いて、クリス・ヘムズワースのソーが、ドクター・ドゥームを倒すためには「奇跡が必要だ」と発する。

さらに、ガンビット（チャニング・テイタム）、シャン・チー（シム・リウ）、ミスティーク（レベッカ・ローミン）、エレーナ（フローレンス・ピュー）、ネイモア（テノッチ・ウエルタ）、マグニートー（イアン・マッケラン）らがクロスオーバー登場。最後にはソーの前にスティーブ・ロジャース（クリス・エヴァンス）が姿を見せ、ソーを驚かせる内容だという。

この映像は、今後数週間以内にオンラインで一般公開される可能性がある。ただし、CinemaCon用の特別編集映像はそのまま公開されず、後日あらためて一般向けトレーラーとして再編集されることもあり得る。

CinemaConのステージには、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギと、監督を務めるアンソニー＆ジョー・ルッソ監督、さらにクリス・エヴァンス、ロバート・ダウニー・Jr.が集結している。ドクター・ドゥームのTシャツと、キャラクターを思わせるグリーンのスーツ姿で登場したダウニー・Jr.に対し、エヴァンスは「こいつは……好きじゃないな」とジョークで沸かせている。

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『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日より日米同時公開。

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