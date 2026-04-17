テレワーク中に意識したい！免疫力にＮＧな行動って？ 日本人は世界一座る時間が長い!? デスクワーク中心の仕事をしている方の多くは、勤務時間中のほとんどを座りっぱなしで過ごしていると思います。なかには昼休みとトイレ以外は席を立つことがない、なんてツワモも……。。 しかし、長時間イスに座りっぱなしの状態は筋肉の緊張を高める他、全身の血流が悪化する原因にもなるため、体にとってはよいことでは