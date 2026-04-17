元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が17日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を欠席した。番組冒頭に司会の羽鳥慎一アナウンサーが「きょう一茂さんと越さん、お休みでございます」と、元滋賀県大津市長で弁護士の越直美氏とともに欠席することを伝えた。欠席理由については触れなかった。この日は、一茂、越氏に代わって東大大学院准教授の斎藤幸平氏がコメンテ