メジャー通算123勝109敗、1918奪三振、2度のノーノー達成【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース-ブルージェイズのワールドシリーズ第3戦が27日（日本時間28日）にドジャースタジアムで行われ、野茂英雄氏が始球式を務めた。背番号16のドジャースユニホームで登場。捕手役の山本由伸投手に対し、トルネード投法は披露しなかったが、オーバースローでの一投にかつての本拠地は大歓声に包まれた

◆野茂英雄氏、MLBワールドシリーズ第3戦始球式に登場 Hideo Nomo threw out the first pitch to Yoshinobu Yamamoto ahead of #WorldSeries Game 3! pic.twitter.com/Gw8fKLRXom — MLB (@MLB) October 28, 2025