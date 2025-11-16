黒田博樹は１年目こそ苦労したというが、ドジャースのエースに photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載17：黒田博樹届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第17回は、東西の名門チームで先発投手としての役割を果た