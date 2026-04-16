◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）育成から昇格し、持ち前のガッツでチームに刺激を与える福島圭音外野手（24）が伝統の一戦初安打をマークした。5回1死一塁でルーカスの代打で登場すると「いい投手だから、食らいつくのに必死だった」と二塁内野安打。「ちょっとゲッツーになりそうだったので、無我夢中で生き残ることだけを考えた」とヘッドスライディングでセーフをもぎとり、中野の犠飛による1点差追