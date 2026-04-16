4月10日放送の『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）でのコメンテーター・玉川徹氏の発言が、思わぬ“国際問題”へと発展している。「問題の発言があったのは、米国とイランの停戦協議について紹介されている際でした。玉川氏は協議出席者の一人であるトランプ大統領の娘婿・クシュナー氏に言及し、『トランプ家の代表として入ってるってことですか？そういうふうにしか見えない』と私見を展開。さらに、『ましてや（ク