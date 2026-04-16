「はしか」鹿児島市で新たに2人が感染 感染力の強い「はしか」。鹿児島市で新たに2人が感染したことが分かりました。 はしかの感染が確認されたのは、鹿児島市に住む20代の男女2人です。市によりますと、2人はいずれも15日陽性が判明し、発熱などの症状が出たということです。 このうち女性は、感染を広げるおそれがある今月13日から14日に市内の飲食店と商業施設を訪れていました。2人とも過去に2回、予防接種を受けていた