国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は4月15日、記者会見で記者の質問に答えた際、「中東紛争による世界経済へのダメージが拡大している中、中国経済は依然として強靭（きょうじん）性を備えており、巨大な潜在力を有している。また、中国経済は今後も世界に対して前向きな影響を与えるだろう」と強調しました。ゲオルギエワ専務理事は、「中東紛争は、エネルギーやサプライチェーン分野において世界経済にすでに著しい打撃