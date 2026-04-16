大阪・日本橋。通称「でんでんタウン」と呼ばれる、サブカルチャーと活気に満ちたこの街のアーケードを歩いていると、ふと目を疑う光景に出会います。レトロな電気街の中に、堂々と掲げられた「RIHGA」のロゴ。 2026年4月3日（金）、大阪を代表する一流ホテルグループ「リーガロイヤルホテルズ」が、このディープな街に新ブランドホテル「アンカード・バイ・リーガ大阪なんば