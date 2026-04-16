大阪・日本橋。通称「でんでんタウン」と呼ばれる、サブカルチャーと活気に満ちたこの街のアーケードを歩いていると、ふと目を疑う光景に出会います。レトロな電気街の中に、堂々と掲げられた「RIHGA」のロゴ。

2026年4月3日（金）、大阪を代表する一流ホテルグループ「リーガロイヤルホテルズ」が、このディープな街に新ブランドホテル「アンカード・バイ・リーガ 大阪なんば」を開業しました。

大阪を知る人なら「えっ、あのでんでんタウンにリーガ！？」と、思わず耳を疑ってしまうような意外すぎる組み合わせ。しかし、そこにはリーガロイヤルホテルズが今、まさに変革期として打ち出す、驚きと遊び心に満ちた新戦略がありました。

地域に根差し、大阪を再発見する「錨（アンカー）」

ブランド名に冠された「アンカード（Anchored）」とは、「錨（いかり）を下ろす」という意味。その名の通り、地域に深く根差し、大阪の知られざる魅力を再発見する拠点となることを目指しています。

掲げられたコンセプトは「PLAYFUL OSAKA（遊び心あふれる大阪）」。

ロビーに足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのは“幸運の前ぶれ”とされる鳳凰をモチーフにしたダイナミックな壁画。新世界エリアのエネルギッシュな空気感をイメージしたアートの数々は、これまでの「リーガ」の重厚なイメージを鮮やかに塗り替え、旅の高揚感を一気に引き上げてくれます。

「既存の概念に囚われず、この街ならではの楽しさを提供したい」。そんな想いは、館内の至るところに散りばめられた個性豊かなアートや、あたたかくも親しみやすいサービス、さらには最上階の大浴場・サウナにまで息づいています。

ネオンが映える「KOTE KOTE」で、アフロヘアのパフェに出会う

このホテルのコンセプト「PLAYFUL」を象徴しているのが、1階に位置するレストラン「Dining＆Lounge KOTE KOTE（ダイニング＆ラウンジ コテコテ）」です。宿泊客以外もランチやディナーで気軽に立ち寄れるこの空間は、まさに街の新しい憩いの場。

店内を彩るのは、人気アーティスト「はらわた ちゅん子」氏が手がけた鮮やかなネオンアート。ホテルが位置する「恵美須町」にちなみ、えべっさんや「商売繁盛」をモチーフにしたデザインは、眺めているだけでご利益がありそうな、大阪らしい幸福感に満ちています。

ここで体験してほしいのが、屋台スイーツをアップデートした「ネオOSAKA」なメニュー。なかでも主役は、見た瞬間に笑顔がこぼれる「アフロパフェ」です。

運ばれてきたパフェグラスの上には、なんと大きな“わたあめ”がどーん！パフェを頼んだはずなのに、目の前にあるのはまるで巨大な「アフロヘア」。食べる直前に上からソースをかけて仕上げる演出も、旅の気分を盛り上げてくれます。

ただ奇抜なだけではありません。そこはさすが、リーガロイヤルのプロフェッショナル。砂糖菓子であるわたあめと一緒に食べることを前提に、パフェ本体の甘さはあえて控えめに。計算し尽くされたバランスは、見た目の派手さを裏切る上品な味わいです。

実はこのメニュー、朝食用に設置されていたわたあめマシーンを「もっとフル活用してお客さんを楽しませたい！」という現場の熱いアイデアから生まれたものなのだそう。

さらに驚きなのが、「わたあめアイスコーヒー」。シロップの代わりにわたあめをコーヒーに浸し、シュッと溶かして味わう新しいスタイルです。

これも全部溶かして「ちょうど良い甘さ」になるように設計されており、まさに遊び心とホスピタリティが融合した、このホテルならではの逸品です。

大阪文化をリスペクト。リーガが本気で作る「純喫茶メニュー」

「ネオOSAKA」な遊び心の一方で、「KOTE KOTE」が大切にしているのが、大阪の街に深く根付く「喫茶文化」へのオマージュです。

メニューに並ぶのは、誰もが一度は憧れたことのある「プリンアラモード」や「クリームソーダ」といった純喫茶の王道。しかし、一口食べればその正体に驚かされます。

色とりどりのフルーツが美しく盛り付けられたプリンアラモードは、卵のコクを感じるしっかりとした食感の自家製レトロプリンが主役。クリームソーダも、鮮やかなグリーンと真っ白なアイスクリームのコントラストが、ホテルならではの気品を感じさせます。

「懐かしいけれど、どこまでも上質」。ディープな日本橋の街角で、ネオン輝くホテル空間を満喫しながら「純喫茶の味」に出会える贅沢。このギャップこそが、アンカード・バイ・リーガが贈るPLAYFUL（遊び心）なのかもしれません。

大阪観光の新しい拠点。ディープな街で「PLAYFUL」な体験を！

でんでんタウンという、大阪で最もエネルギッシュな街のど真ん中に誕生した「アンカード・バイ・リーガ 大阪なんば」。

屋台スイーツをモダンに昇華させたアフロパフェから、歴史あるホテルの技が光る純喫茶メニューまで。ここにあるのは、これまでの「リーガ」のイメージを心地よく裏切る、自由でわくわくするようなホスピタリティです。

宿泊階には、大阪ゆかりのアーティストたちが彩るアートな大浴場やサウナも完備。通天閣や新世界へも徒歩圏内という絶好のロケーションで、ディープな大阪を遊び尽くした後は、心ゆくまで身体を癒やすことができますよ。

「次はどこへ行こう？」と錨（アンカー）を上げるのが楽しみになる。そんな新しい大阪旅の拠点を、ぜひ次の連休の候補に加えてみてください。

About Shop

アンカード・バイ・リーガ 大阪なんば

大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目6番16号

レストラン営業時間：

朝食07:00～10:00（L.O 09:30）※朝食は宿泊者限定

ランチ11:30～14:30（L.O 14:00）

ディナー17:00～22:30（L.O フード21:00、ドリンク22:00）

定休日：なし

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。