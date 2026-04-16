千葉県市原市のリサイクル店で、高級エレキギターとそれよりも安いギターの値札を付け替えてだまし取った疑いで専門学生の男ら2人が逮捕されました。【映像】連行される犯人の様子永田翔大容疑者（20）ら2人は、先月、市原市のリサイクル店でエレキギターと別のギターの値札を付け替えてだまし取った疑いがもたれています。警察によりますと、2人は店の壁にかけてあったおよそ50万円のギターから値札を取り外し、12万円余り