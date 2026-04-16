◇ファーム・リーグ阪神0―4ソフトバンク（2026年4月16日SGL尼崎）阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が「3番・左翼」で先発出場した。左手首関節炎から復帰2試合目。実戦で初めて3番に座った。初回、1死一塁で迎えた第1打席はソフトバンク・東浜の前に空振り三振に倒れた。3回2死で迎えた第2打席、6回1死の第3打席はともに四球で出塁。8回1死の第4打席も四球と3打席連続でボールを見極め、出塁に成功した。2軍