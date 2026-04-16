タレントの堀ちえみが15日に自身のアメブロを更新。打ち合わせ後にスタッフとスイーツを堪能したことを報告した。この日、堀は「打ち合わせ終わりで、スイーツを食べに行きました！」と切り出し「新丸の内ビルにあるショコラティエパレドオール」へ足を運んだことを報告。「ガトーセットをスタッフとで。いただきました！」と明かした。続けて、メニューについて「いろんな種類のガトーの中から、リストを見て選びます」と説明し「