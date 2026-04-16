◇ナ・リーグドジャース8−2メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に先発。6回2安打1失点、毎回の2桁10三振を奪って試合をつくり、今季2勝目を挙げた。チームもスイープに成功し、3連勝を飾った。初回、前日に山本由伸から先頭打者本塁打を放っているリンドアを98マイル（約157・7キロ）の直球で空振り三振に仕留めると波に乗った。次打者・ロベ