元NHKで現在はフリーの有働由美子アナウンサーの「マネージャー公式」インスタグラムに有働アナが病床に力なく横たわっている写真が15日、投稿された。 【写真】病床に横たわる姿にびっくり! 「骨折をして病院のベッドにいる何故かドヤ顔の有働さんのオフショット..」とあるものの、「ぜひご覧下さいコメントたくさんありがとうございます!こちらドラマの役です!!!有働さんは元気ですよ」と有働ア