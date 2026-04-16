日本航空（JAL）とクリアルは、不動産ファンドオンラインサービス「CREAL（クリアル）」で提供している「CREAL for JAL」を、3月16日にリニューアルした。「CREAL for JAL」は、2020年から展開している、JALマイレージバンク会員を対象に、投資金額に応じてマイルを付与する不動産運用サービス。一棟レジデンスや保育所、ホテル、オフィス、店舗、物流施設などへクラウドファンディング形式で投資機会を提供している。リニューアル