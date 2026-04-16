連日待ち遠しく感じられるサクラの開花ですが、函館や札幌では気象台が確認しましたが、開花の発表は持ち越されました。函館市の五稜郭公園内にあるソメイヨシノの標本木です。気象台の職員による４月１６日午前１０時の観測では、つぼみは膨らんでいるものの、咲いている花は一輪もありませんでした。（函館地方気象台前田秀樹予報官）「つぼみが膨らんできている感じはありますけども、この先わからないところもありますが、こ