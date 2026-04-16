記事ポイント日本城郭協会大賞と日本城郭文化振興賞を日本古城友の会が受賞します。赤色立体地図による山城遺構の可視化でアジア航測株式会社が特別賞を受賞します。可児市「山城に行こう」プロジェクトチームが城址活用の取り組みで調査・整備・活用賞を受賞します。日本城郭協会は、第5回日本城郭協会大賞の受賞者を発表しています。日本古城友の会が日本城郭協会大賞と日本城郭文化振興賞を受賞し、アジア航測と可児市「山城に